Line Skovgaard Pedersen blev teologisk kandidat 2006 og efter et halvt år på Pastoralseminariet blev hun så ordineret og indsat som sognepræst i Tornby og Vidstrup i Vendsyssel. Søndag indsættes hun ved gudstjenester i Helligsø og Hurup (billedet) kirker, både som sognepræst i Hurup, Helligsø og Gettrup Pastorat og som provst i Sydthy.

Line Skovgaard Pedersen glæder sig til nu for alvor at lære sin fars fødeegn at kende, og det passer med, at hun er et rigtigt naturmenneske