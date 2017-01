HANSTHOLM: Rekorder står for fald, også hos Hanstholm Fiskeauktion som i 2016 omsatte fisk for svimlende 730 millioner kroner, 60 millioner mere end auktionens hidtidige rekord-år.

Det var i 2015, hvor auktionsmester Jes Holm Sørensen havde konsumfisk for 670 millioner kroner under hammeren.

I 2011 rundede Hanstholm Fiskeauktion første gang en årsomsætning på den gode side af den halve milliard, helt nøjagtig 540 millioner kroner.

Med den nye omsætningsrekord markerer auktionen endnu en gang sin position som det førende sted for omsætning af konsumfisk. Både i dansk og i europæisk sammenhæng, og skulle 2017 blive ligeså godt - eller bedre - så er mulighederne til stede på tærsklen til et nyt år.

- Naturligvis vil vi gerne fortsætte udviklingen også i det kommende år, men vækst i tilførte mængder kræver også, at fiskene kan sælges. Der skal være en tæt sammenhæng mellem tilførsler og afsætningsmuligheder, siger Jes Holm Sørensen.

Fisken tilføres af både danske og udenlandske fiskere.

Franske, engelske og norske trawlere er hyppige gæster i havnen, hvor fartøjer fra blandt andet Frankrig og England med store landinger af mørksej bidrager til auktionens volumen.

Danske fartøjer lander arter som torsk, som i det hele taget er af af auktionens store arter, kulmuler, rødspætter og havtaske.

Samlet set lander danske fartøjer en mindre mængde end de udenlandske, men fisken har en højere værdi. Det skyldes dels, at de danske både lander flere af de arter, der opnår høj pris, dels at de generelt satser på at lande fisk i høj kvalitet.