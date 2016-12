TØMMERBY: Snart rykker der en ny præstefamilie ind i præstegården i Tømmerby, nemlig 28-årige Julius Sebastian Bang Holst, Thisted, og hans kone, Julie Nørgaard Holst, som underviser på Fjerritslev Gymnasiet.

Parret blev gift for et par år siden og flyttede i sommer tilbage til Thy efter at have boet i Aarhus siden 2009, mens de begge studerede.

Julius Bang Holst voksede op i Thisted som søn af Ingrid Bang Jensby, Thisted, og Keld Holst, Vilsund, og han tog klassisksproglig studentereksamen STX fra Thisted Gymnasium 2008, hvorefter han fra 2009 har læst på Aarhus Universitet og i sommer blev færdig som cand. theol.

Den ny sognepræst overtager embedet 1. februar med de tre kirker Tømmerby, Lild og Lildstrand efter Lisa Bremer, Gøttrup, der har vikarieret et års tid.

Han ordineres i Budolfi Aalborg Domkirke torsdag 26. januar af biskop Henning Toft Bro og indsættes søndag 29. januar i sine kirker.