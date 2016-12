VENDSYSSEL: For at være mere konkurrencedygtige har turistforeningerne bag "Toppen af Danmark - Feriehuse" besluttet at styrke det formaliserede samarbejde.

Det har bl.a. andet udmøntet sig i en helt ny, professionel webside, der skal sikre flere feriehusgæster i Frederikshavn og Hjørring og Kommuner via en mere dynamisk og international platform.

På websiden Feriehuse.dk udlejes feriehuse i Sæby, Frederikshavn, Skagen, Løkken, Lønstrup og Hirtshals. Og det er de fire turistforeninger i Toppen af Danmark, der står bag samarbejde. Med lanceringen af den nye webside er der fokuseret på brugervenlighed og på det visuelle indtryk. Hér markedsføres destinationerne blandt andet gennem spændende temasider og stemningsfulde videoer, der inspirerer til et feriehusophold i Toppen af Danmark.

Turistforeningerne bag Feriehuse.dk har store forventninger til den ny webside. Ud over at skabe omsætning i lokalsamfundet har feriehusudlejningen også en positiv effekt på udviklingen af turismen. Alt overskud fra denne feriehusudlejning går til drift af det lokale turistbureau samt til markedsføring og nye tiltag.

De fire turistforeninger håber på en forrygende sæson 2017 for alle.

Se mere på websiden www.feriehuse.dk