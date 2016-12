To kunder kan powershoppe

- Jeg glæder mig til at flytte til Thy og til at komme i gang, siger hun.

På Aarhus Universitet læste hun først nationaløkonomi, men skiftede så til teologi, hvor hun blev kandidat 2006 med sidefag i middelalderhistorie, især kirkearkitektur og kalkmalerier. Hun blev ordineret 2007, efter at hun havde fået embede som sognepræst i Tornby og Vidstrup i Nordvendsyssel.

SYDTHY: 45-årige Line Skovgaard Pedersen tiltræder som ny provst i Sydthy og sognepræst i Hurup, Helligsø og Gettrup pr. 1. februar. Hun afløser Søren Dosenrode, som tiltrådte for et års tid siden, men som har været sygemeldt siden i sommer, og som snart vender tilbage til sin professorstilling på Aalborg Universitet.

Line Skovgaard Pedersen, til venstre, ses her ved sommerens friluftsgudstjeneste i Tornby Klitplantage. Arkivrfoto: Bent Bach

