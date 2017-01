Würtz: Ikke et overraskende valg

- Weekendavisens journalister kan noget helt særligt. Det er en meget stor ære at skulle styrke og udvikle Weekendavisen sammen med dem, siger Martin Krasnik i en skriftlig kommentar.

Martin Krasnik har, siden han var ganske ung, skrevet for avisen. Derfor er Krasnik ifølge afgående chefredaktør Anne Knudsen "et glimrende valg til posten som ansvarshavende chefredaktør på Weekendavisen".

Fremover skal Berlingske Medias administrerende direktør, Mette Maix, være administrerende direktør for avisen.

Hun stopper også som administrerende direktør for Weekendavisen A/S, hvilket hun har været siden 2002.

Han overtager stillingen med det samme efter Anne Knudsen, som har været ansvarshavende chefredaktør for Weekendavisen siden 1998.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies