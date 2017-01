AARS: En ny linje på erhvervsskolernes handelsgymnasium fik torsdag sine første studenter i Aars.

Det er den toårige erhvervsuddannelse EUX Business, der dermed kunne krone sit første forløb med elever, der nu kan gå ind i en læreplads i en erhvervsvirksomhed eller læse videre på universitetet. Fagene undervejs har nemlig været på gymnasieniveau. Dog på en lidt anderledes måde.

Man gør meget ud af, at der undervises ud fra virkelige sager i erhvervslivet. Og det har motiveret eleverne ekstra, mener handelsskolens uddannelseschef, Anne Marie Johansen:

- Det får eleverne til at se meningen med det, og det motiverer dem. I sidste ende giver det os og erhvervslivet nogle ekstremt dygtige elever, vurderer hun.

- De her unge er ikke kommet let til det. De vil det virkelig, og de motiveres af den praksisnære måde, vi kører en stor del af undervisningen på," lyder det videre.

Den første til at få EUX-huen på var Line Pedersen. Hun søgte uddannelsen som kontorassistent gennem EUX og ikke gennem EUD, som ellers ville være det almindelige.

- Der er ikke så mange elevpladser som kontorassistent, hvor man har mulighed for at komme til udlandet. Derfor håber jeg også, at det giver mig et forspring, at jeg har taget eux og dermed viser, at jeg kan og vil noget mere, siger hun.

Sara Smits vil derimod bruge uddannelsen til at komme på universitetet:

- Jeg havde en lille ide om, hvad jeg ville, og samtidig ville jeg gerne holde mine muligheder åbne, og nu har jeg nem adgang til mit drømmestudie på universitetet, siger Sara Smits.

Næste hold starter grundforløb allerede på mandag, og man kan stadig nå at søge ind.