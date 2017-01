FREDERIKSHAVN: Fra på lørdag kan man opleve Martin Barslevs værker på biblioteket.

Arkitekt og kunstmaler Martin Barslev fortæller om sig selv:

- For mig er kunst en evig revolution og indeholder en højere drøm om frihed. Jeg søger efter min egen måde at udtrykke mig på, og det giver mig lejlighed at befri mig selv for følelsesmæssige bånd. Min baggrund er det moderne samfund og virkelige sociale betingelser. Samfundet er afhængigt af naturen og lever i naturen. Sådan giver det mig drømme og visioner. Frihed findes i det private liv, set i forhold til og i sammenhæng med den humanistiske tanke, respektabilitet og den etiske fordring. Det trygge hjem er det rigtige grundlag for det dejlige familieliv, hvor man få opfyldt sine ønsker arkitektonisk, mentalhygiejnisk og æstetisk.

Martin Barslev har tidligere udstillet både i Paris og i USA, samt mange steder i Danmark: Husets Galleri, Aalborg Universitet, Dronninglund Kunstcenter, Aalborg Kunstpavillon og på flere biblioteker.

Udstillingen ferniseres lørdag den 14. januar klokken 11.00 og varer til 13. februar

Alle er meget velkomne.