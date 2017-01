HJALLERUP: Virksomheden NCC Roads i Hjallerup vil nu etablere en 35 meter lang støjvold for at begrænse støjen til naboerne.

De støjmålinger og -beregninger, der er foretaget i forbindelse med nedknusning af genbrugsasfalt på asfaltfabrikken NCC i Hjallerup viser, at der er en potentiel risiko for, at støjgrænseværdierne overskrides i et områd beliggende sydøst og øst for virksomheden, fortæller miljømedarbejder Erik Rydborg fra Brønderslev Kommune.

- Med etablering af en støjvold sikres det, at støjkravene overholdes ved fremtidige nedknusninger, uafhængigt af det anvendte knuseanlæg og placering af dette.

Godkendelsen af støjvolden har været i høring hos implicerede naboer. Høringsperioden var 21. december til 4. januar. Denne korte frist ankede naboerne over, og Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg forlængede mandag fristen til 30. januar, så naboerne kan nå at få deres advokater med mere til at lave indsigelse mod planerne.