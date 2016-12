BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: For snart 10 år siden blev Dronninglund og Brønderslev Kommuner lagt sammen til én. Starten var ikke nem. Men i dag har vi en kommune med befolkningsfremgang, flere arbejdspladser og dybe engagerede borgere.

I vores kommune har vi 2016 sagt "velkommen til" mange gange. For vi bliver flere og flere. Vi har skabt en succes med at brande vores sted at leve som et sted med humor, højt til loftet og selvironi. Det er blevet udtrykt i de tre facebookfilm, der er blevet vist mere end 2,3 millioner gange. Og vi skal vise omverdenen, at vi er et godt sted at slå sig ned eller flytte tilbage til, for mere end 20 procent af vores unge mennesker vender hjem til kommunen igen efter endt uddannelse.

Vi kan se tilbage på et 2016 med mange spændende begivenheder. Jeg glædes hver gang, jeg er til et arrangement, over den gejst, jeg bliver mødt med hos borgerne. Vores foreningsliv løfter et meget stort arbejde og bidrager til masser af aktiviteter i både små som store byer.

Èn af vores udfordringer i 2016 har været integration af flygtninge. Fordi vi er dedikerede til at få dem i arbejde, så lavede vi messen ’Mød & Match’, hvor virksomheder og flygtninge kunne mødes. Det var en stor succes med flere hundrede deltagere, - heriblandt flygtninge- og integrationsminister Inger Støjberg, som sidenhen har rost arrangementet til skyerne.

Senest har vi haft besøg af den nye socialminister Mai Marcado, som besøgte Det blå Hus og Café Cox. Her kunne hun ved selvsyn konstatere, hvordan socialøkonomiske virksomheder kan give beskæftigelse til udsatte borgere.

Vores erhvervsliv har også i 2016 gjort det rigtig godt. Vi har etableret et ambassadørkorps blandt erhvervsledere, så flere kan være med til at fortælle den gode historie om at drive erhvervsliv i kommunen. Og den historie er blandt andet, at beskæftigelsen går frem ad med vækst i arbejdspladser. Og 2016 blev jo også året, hvor vi fik 38 nye statslige arbejdspladser i form af STAR, som har til huse i Bredgade 60. Vi har haft og har fortsat et rigtig godt samarbejde med styrelsen og er glade for, at de ’bor’ i vores kommune.

I 2017 skal vi videre med udviklingen af vores kommune. Det sker bl.a. ved at forstærke indsatsen for at støtte og hjælpe udsatte børn og unge. Vi udfolder projektet ’Varige Spor’ i hele kommunen. Bl.a. vil der være en socialrådgiver på hver skole, ligesom vores rådgivere vil arbejde tæt sammen med den udsattes netværk i arbejdet med at få hele familien til at fungere. Og på vores UngeCenter er det allerede lykkedes at flytte flere unge fra kontanthjælp til uddannelse eller arbejde. Alt dette er også til gavn for kommunens økonomi.

Tilbage er kun at ønske alle et rigtig godt nytår. Tak til alle vores fantastiske borgere, der hver dag er med til at udvikle Brønderslev Kommune.