FREDERIKSHAVN: Nye Borgerlige, Frederikshavn og Læsø, har holdt stiftende generalforsamling.

Vælgerforenings bestyrelse består nu af følgende medlemmer: Rådgiver Poul Dürke Christiansen er formand, og tidligere kontorfuldmægtig Birthe Rugholm er næstformand og sekretær.

De fem øvrige bestyrelsesmedlemmer er tidligere politiassistent Henning Lyt, entreprenør Lars Trie, seniorsergent Henrik Rosendal Christophersen, tidligere kurator og nuværende konsulent ved Kriminalforsorgen Fritz Nordahl og arkitekt Poul Bundgaard.

Slagteriarbejder Anna Munk Kristensen og tidligere vicefængselsinspektør på Statsfængslet Kragskovhede Betty Steglich-Petersen er suppleanter.

Gartner Bjarne Jørgensen og entreprenør Christian Fredborg blev valgt som henholdsvis revisor og revisor suppleant.

Repræsenteret over hele landet

Formand Poul Dürke Christiansen udtrykte tilfredshed med bestyrelses erhvervsmæssige brede sammensætning, og så frem til et godt politisk samarbejde.

Siden partiet Nye Borgerlige sidste år i september blev opstillingsberettiget til Folketinget, er det gået utroligt stærkt med at få oprettet lokale vælgerforeninger rundt omkring i landet, og dags dato allerede er oprettet 54 vælgerforeninger.

Nye Borgerlige, Nordjyllands storkreds, består således nu af Hjørringkredsen, Brønderslevkredsen, Thistedkredsen, Himmerlandskredsen, Mariagerfjordkredsen, Aalborgkredsene, og Frederikshavnkredsen.

Jesper Hammer, som er organisatorisk næstformand i hovedbestyrelsen, var til stede på generalforsamlingen, og han kunne fortælle, at Nye Borgerlige nu er oppe på ca. 3.200 medlemmer på landsplan, og at der indtil nu er indsamlet 5.000 underskrifter/støtter, ud af de 50.000 underskrifter/støtter der skal til, for at få et beslutningsforslag behandlet i Folketinget vedrørende en folkeafstemning, om fortsat medlemskab af EU.

Satser på plads i byrådet

Nye Borgerlige ser frem til, at komme ind i byrådet, og gøre sig gældende.

Derfor bliver en af de første opgaver for bestyrelsen, at få lavet en kandidatliste til kommunevalget. Der skal også laves en kandidatliste til regionsrådsvalget.

Desuden kan man jo aldrig vide, hvornår der bliver udskrevet folketingsvalg, så der skal også laves en kandidatliste til Folketinget.

Nye Borgerliges centrale mærkesager er udmeldelse af EU, en stram udlændinge politik, og en lavere beskatning gennem decentralisering.

Partiet vil værne om Danmark og de danske værdier, samt sikre en ordentlig velfærd, gennem afbureaukratisering af Danmark. Nye Borgerlige ønsker desuden at afskaffe selskabsskatten, og give indkomst skattelettelser i både toppen og bunden, for at skabe grobund for mere velstand. Desuden vil partiet, at personligt ansvar, det skal træde i stedet for velfærdsstatens krævementalitet.