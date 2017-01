HJØRRING: Torsdag aften fik partiet Nye Borgerlige en lokalafdeling i Hjørring, da der var stiftende generalforsamling på Hjørring Kro.

Ny formand blev Frode Larsen fra Smidstrup ved Vrå, mens næstformand blev Frederik Johannesen, Mosbjerg. Kasserer blev Jens Ole Thomsen, Nr. Lyngby, og sekretær blev Susan Larsen, Smidstrup. Tommy Andersen, Hirtshals, Frits Mikaelsen, Hjørring og Jon Thorsson, Hirtshals, er også medlemmer af bestyrelsen, mens Tommy Grods blev suppleant.

I slutningen af marts holdes et bestyrelsesmøde, hvor man ifølge Frode Larsen skal have planlagt et opstillingsmøde.

Der er kommunalvalg 21. november 2017.