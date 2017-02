BLOKHUS: Jammerbugt Kommune har frigivet 1.060.000 kroner fra parkeringsfonden til etablering af 34 nye parkeringspladser i Blokhus midtby.

De nye parkeringspladser vil blive placeret tre steder i Blokhus centrum med en fordeling på 23 pladser på Strandvejen ved det gamle turistkontor, syv nye skråparkeringspladser ved vejen Torvet og fire nye pladser i det nordøstlige hjørne af Blokhus Torv.

For at gøre plads til de 23 pladser ved Strandvejen bliver det gamle turistkontor revet ned, og parkeringspladserne bliver anlagt i samme stil som pladserne ved redningshuset.

De syv nye parkeringspladser ved vejen Torvet bliver en udbygning af de nuværende 11 pladser, og de fire nye parkeringspladser på Blokhus Torv kommer til at indgå i et nyt større fælles parkeringsanlæg.

Det skal bygges for at fastholde de 50 parkeringspladser på Strandvejen, der forsvinder ved opførelsen af de to butikker og otte boliger, som Teknik- og Miljøudvalget gav dispensation til at bygge i området i januar.