SKAGEN: På baggrund af sidste sommers klager over musikstøj fra restaurationer i Skagen fremlægger Frederikshavn Kommune nu et forslag til et nyt regelsæt for støj fra udendørs musikarrangementer i Skagen i offentlig høring.

Et vigtigt mål med de nye regler er, at de er enkle og klare for alle at forstå, og samtidig lettere at administrere. De tidligere regler har vist sig at være uhensigtsmæssige til at håndtere og behandle klagerne.

Det har i praksis vist sig umuligt at måle og håndhæve støjgrænser fra musikken.

Formand for Frederikshavn Kommunens Plan- og Miljøudvalg, Anders Brandt Sørensen (A), har sammen med næstformand Frode Thule Jensen (V) i efteråret afholdt møder med hhv. restauratørerne og klagerne i Skagen.

Anders Brandt Sørensen fortæller, at der på møderne har været en konstruktiv dialog, som er fulgt op af skriftlige bemærkninger fra begge parter. Center for Teknik og Miljø har efterfølgende udarbejdet et forslag til et nyt regelsæt, som Plan- og Miljøudvalget drøfter den 10. januar 2017, og som efterfølgende skal i en offentlig høring i 6 uger.

Udendørs musikarrangementer på faste tidspunkter

I forslaget til "Forskrift for udendørs musikarrangementer i Skagen" lægges der op til, at der kan spilles musik udendørs i tidsrummet fra kl. 15-24 uden fastsatte støjgrænser på 25 i forvejen fastsatte spilledage.

Det er fortrinsvis fredage og lørdage hen over sommeren, samt tirsdag til lørdag i ugerne 29 og 30. Ud over de 25 faste spilledage vil der være udendørs musik under Skagen Festival.

Ens for alle

Frode Thule Jensen oplister fordele ved faste tidspunkter:

- Fordelene for restauratørerne er, at de får faste tidspunkter, hvor de kan afholde udendørs arrangementer, og at de dermed undgår diskussioner, om hvorvidt reglerne er overholdt. Tidspunkterne er ens for alle, og der opstår derved ikke konkurrence restauratørerne imellem.

Fordelene for de omkringboende er, at det på forhånd er kendt, hvornår der spilles udendørs musik, og at man kan indrette sig derefter. Der vil være ro i det meste af butikkernes åbningstid og efter kl. 24.

- De nye regler vil kun omfatte Skagen, som er en typisk ferieby, hvor indtjeningen for erhvervet koncentrerer sig om godt to måneder i sommerperioden. Behovene er forskellige. Der er restauratører, som ønsker musik, der kan tiltrække gæster, og omvendt er der støjfølsomme erhverv så som butikker og hoteller. Desuden er der hensynet til de fastboende, der skal varetages. Det kan være svært at stille alle tilfredse, og intentionen med forskriften er, at alle skal kunne leve af turismen og leve med den, slutter Anders Brandt Sørensen og Frode Thule Jensen.

Forskriften sendes i offentlig høring den 26. januar 2017.