To kunder kan powershoppe

Politiske tæsk for mølleplan

Nordpolen er tæt på at rammes af tøvejr

19 års fængsel for 3,7 kilo narko

Politi: Satudarah viser interesse for Nordjylland

Byggeri i Gug Alper får lov til at fortsætte

Dyrt at fyre fyrværkeri af før nytår

Betjentene fik derefter afhørt parterne og anklageren valgte at få udsat retsmødet, så de nye trusler kan indgå i sagen.

THY-HANNÆS: Anklageren måtte tirsdag formiddag i huj og hast tilkalde politiet til retsbygningen i Holstebro, efter en 43-årig tiltalt kort før retsmødet valgte endnu en gang at true sit offer.

En sigtet valgte at true sit offer lige inden retssagen

En tiltalt i en straffesag om verbale trusler gentog en ny omgang trusler på selve dagen for retsmødet.Arkivfoto

