INDLAND: Mange smartphones har det svært i vinterkulden. Flere danske og internationale medier har beskrevet, hvordan nyere Iphone-modeller har svært ved at fungere, når det bliver koldt. Telefonerne går ud, selv om der er strøm på batteriet.

- Det er en mere eller mindre kendt sag, at Iphone er meget kuldskær, siger Mikkel William Nielsen, testansvarlig for elektronik i Forbrugerrådet Tænk.

Allerede i 2012 viste en kontrolleret test af 15 telefoner, som det finske pc-magasin Mikro PC foretog, at Iphones havde det svært med vinterkulde.

Mikro PC placerede de 15 telefoner i et rum, hvor temperaturen langsomt blev sænket. Iphone 4S fik problemer med simkortet ved 4 minusgrader. Ved 10 minusgrader klagede telefonen over for lidt strøm og døde kort tid efter.

Fakta Få liv i telefonen igen - Ifølge mediet Business Insider har Apple anerkendt, at Iphones taber strøm i kulden og arbejder på en løsning.

- Hvis du oplever, at din Iphone dør i vinterkulden, anbefaler Apple, at du som en midlertidig løsning genstarter din Iphone og sørger for, at telefonen selv opdaterer sin tidszone. Det kan ifølge Apple afhjælpe problemet. Start med at gå til ”Indstillinger”, gå videre til ”Generelt” og gå videre til ”Dato & Tid”. Her skal du sørge for at funktionen ”Indstil automatisk” er slået til.

Kilde: Apple, Business Insider.

I dag oplever mange forbrugere problemer med de nye Iphone-modeller. Grunden til at mange af telefonerne holder op med at virke, når temperaturen falder, skyldes kemiske processer i batterierne.

Apple oplyser selv, at en Iphone ikke er bygget til at blive brugt i frostgrader.

I brugervejledningen til telefonen står der:

- Iphone er designet til brug ved temperaturer mellem 0 og 35 grader og til opbevaring ved temperaturer mellem 20 minusgrader og 45 grader. Iphone kan blive beskadiget, og batteritiden kan blive kortere, hvis den opbevares eller bruges uden for disse temperaturgrænser. Undgå at udsætte Iphone for pludselig ændringer i temperatur og fugtighed.

Det gode råd er at pakke sin telefon ind for at modstå vinterkulden. Ligesom du selv tager hue på, kan det være en idé at benytte et cover, som måske kan holde kulden en smule på afstand, siger Mikkel William Nielsen.

- Ellers kan du eksempelvis opbevare telefonen i en inderlomme i vinterjakken, hvor den kan ligge nogenlunde lunt. Du kan med fordel benytte et headset, hvis du skal foretage længere opkald, mens du er udenfor, siger han.

Du bør ikke opbevare en kold telefon helt tæt på huden, da kropstemperaturen kan være med til at skabe kondens. Derfor er det bedst at opbevare telefonen i jakkelommen.

/ritzau/FOKUS