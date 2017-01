BRØNDERSLEV: Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev kan på søndag tage imod 105 forventningsfulde elever og allerede fra februar forventes skolen fyldt op med ca. 120 elever. Det fortæller en glad forstander, Ole Wille.

Eleverne vil kunne tage en foredragssal i brug, der er helt nyindrettet med nye stole, talerstol osv. Skolen fik i oktober helt nyt flygel til samme lokale med støtte fra bl.a. Nordea og Spar Nord.

Skolens foredragssal benyttes til en lang række formål, naturligvis til højskoledelen, men også som foredragsrum og koncertsted for lokale foreninger m.v.

- Derfor søgte NIH i efteråret 2016 den nye Vækstfond kaldet SE vækstpulje Nyfors om hjælp til at foredragssalen blev bragt op til en nutidig standard, fortæller Ole Wille.

- Det var med stor glæde, at skolen i december modtog et tilsagn om 100.000 kr. i tilskud til indkøb af stole m.v. til skolens foredragssal fra denne vækstpulje.

Samtidigt bevilgede Støttekredsen for NIH 30.000 kr. til formålet. De resterende 100.000 kr. finansierer skolen selv.

Ole Wille glæder sig over, at der lokalt er så stor en opbakning til skolen, at det er muligt at få en økonomisk støtte, der muliggør et projekt af denne størrelse og håber at salen vil komme højskolen og lokalområdet til gavn fremover.

- Det bliver et spændende forår for NIH med rigtigt mange elever og masser af gode oplevelser for eleverne. Udover den almindelige højskole, deltager eleverne i rejser til bl.a. La Santa, Chamonix i Frankrig, Berlin og London. Forårsskolen afsluttes i slutningen af juni, hvor hele skolen deltager i DGI’s Landsstævne i Aalborg.