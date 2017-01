TERNDRUP: Terndrup Idrætscenter går ind i det nye år med mange aktiviteter på hylderne. Samtidig bydes Kenneth Jakobsen velkommen som ny centerleder. Han afløser Helle Astrup.

Terndrup Idrætscenter blev indviet den 1. april 2016 efter en større ombygning og sammenbygning af idrætshallen og svømmehallen med fælles indgang, lounge, panoramaudsigt, motionscenter, nyt køkken, cafeteria og nye omklædningsrum.

Centerleder Helle Astrup er rigtig glad for den modtagelse og position, centret har fået:

- Der var en del sten på vejen i tilblivelsen af Terndrup Idrætscenter, men nu har vi været i gang i mere end otte måneder, og det har været meget positivt. Der er mange aktiviteter i centret, og antallet af bookinger er rigtig flot både i idrætshallen, svømmehallen og i motionscentret, for alle aldersgrupper og på næsten alle tidspunkter af døgnet, fortæller Helle Astrup, som også kan berette om nye initiativer:

- Vi har også haft succes med blandt andet familieaftener om fredagen, lan party, børnediskotek og bankospil, ligesom vi torsdag 26. januar indbyder til et foredrag med AaB’s tidligere sportsdirektør Lynge Jakobsen. Der kommer flere foredrag i løbet af foråret, og vi har også andre arrangementer i støbeskeen, blandt andet romsmagning for mændene og ginsmagning for kvinderne.

- Samtidig vil vi også gerne gøre idrætscentret til et oplagt sted at holde eksempelvis børnefødselsdage, fester eller andre komsammener, opfordrer Helle Astrup.

Der arbejdes også på at forbedre faciliteterne i idrætscentret, blandt andet med et børnehjørne, hvor børnene kan opholde sig, mens de voksne eksempelvis er i motionscenter.

Helle Astrup blev ansat som centerleder i forbindelse med, at byggeriet blev skudt i gang 1. maj 2015, men har nu valgt at lade stafetten gå videre til Kenneth Jakobsen.

- Han lever og ånder for Terndrup Idrætscenter, så det glæder jeg mig til. Jeg er helt sikker på, at han kan udvikle centret endnu mere, lyder det fra Helle Astrup.