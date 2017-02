BRØNDERSLEV: Advodan Aalborg indtager nu Brønderslev i en mere aktiv grad end tidligere, under navnet "Advodan Brønderslev - en del af Advodan Aalborg".

Advokat og partner hos Advodan Aalborg, Hanne Bruun Jacobsen, mener, at Brønderslev længe har haft stort potentiale og grundet en større efterspørgsel i området, vil de nu, i højere grad end tidligere, satse på Brønderslev. Advodan Brønderslev er medlem af Brønderslev Handel og Brønderslev Erhverv, for at understrege, at advokatfirmaet er engageret i byen.

- Vi vil gerne endnu tættere på mange af vores kunder og potentielle kunder, fordi vi mener, at vi kan gøre en forskel med vores juridiske rådgivning" siger Hanne Bruun Jacobsen. Hanne har et særdeles godt kendskab til Brønderslev-området, idet hun har boet i Brønderslev hele sin barndom. Hun har gået på Søndergades Skole, og er student fra Brønderslev Gymnasium.

Brønderslev har et meget aktivt handels- og erhvervsliv og med de mange nye tilflyttere, er Brønderslev i vækst, og derfor er det vigtigt at følge med, fortæller Hanne Bruun Jacobsen.

- Vi har længe set et stort udviklingspotentiale i Brønderslev og med vores nyansatte advokat Christian Lund Agerbæk, som også er lokal kendt i byen, får vi nu mulighed for, at satse endnu mere på Brønderslev end vi tidligere har gjort".

Christian Lund Agerbæk er født og opvokset i Brønderslev. Han har arbejdet i advokatfaget i ni år i byen, og har derfor et stort lokalkendskab. Christian er desuden medlem af Brønderslev Handels bestyrelse, hvor han har siddet i fire år.

- Jeg synes det er skønt at "komme hjem" igen. Brønderslev er en fantastisk by med mange spændende muligheder, og jeg glæder mig enormt meget til at kunne hjælpe områdets virksomheder og borgere med de juridiske problemstillinger, de sidder med", siger Christian Lund Agerbæk.

Advodan Brønderslev har i en kortere periode haft mødefaciliteter hos Hanne Bruun Jacobsens bror Morten Bruun Jacobsen, der driver revisionsfirmaet GBJ-Revision A/S, Fynsgade 4 Brønderslev, men tager nu springet og etablerer eget kontor med faste åbningstider. 1. marts åbner de kontor i Udviklingspark Brønderslev.

Advodan Aalborg er et full-service advokatfirma med 25 ansatte, heraf ni advokater.

- Vi rådgiver private og erhvervsdrivende inden for stort set alle juridiske problemstillinger. Firmaet er Aalborgs ældste og har eksisteret i snart 150 år.

Advodan tilbyder bl.a. rådgivning inden for entrepriseret, generationsskifte, konkurs, ansættelsesret, køb af bolig, skilsmisse, arv og testamente. Noget af det Advodan lægger stor vægt på er, at deres rådgivning varetages af specialister og er tilpasset kundens behov.

- Vi har stor forståelse for, at to sager aldrig er ens, og vi tager derfor altid udgangspunkt i kundens situation. For os handler det om, at yde rådgivning på et højt juridisk niveau i et sprog, som er forståeligt for alle. Det nytter ikke noget, at du har de rette juridiske kompetencer, hvis du ikke forstår at kommunikere budskabet til klienten, slutter Christian Agerbæk.

Advodan Aalborg drives fra Mølleå 1 i centrum af Aalborg og udover kontoret i Brønderslev, har de også afdelingskontor i Hals, hvor der er mulighed for møde efter aftale.