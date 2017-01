BRØNDERSLEV: Der er holdt rejsegilde på det ny domicil til Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S i Brønderslev. Det er planen, at det ny domicil skal stå klar til maj. Der bygges ca. 800 kvadratmeter på den 3200 kvadratmeter store grund på Håndværkevej. Richardt Thomsens Erhvervsbyg A/S har i dag til huse i Brønderslev Udviklingspark, så han flytter ikke langt væk.

Det går strygende for Richardt Thomsen Erhvervsbyggeri A/S, og direktør Richardt Thomsen tror på fremtiden.

- Det er min fornemmelse, at der også fremover vil være godt gang i byggeriet her i vores region. Derfor tror vi på fremtiden og en fortsat positiv udvikling for virksomheden, som får behov for mere plads, fortæller 33-årige Richardt Thomsen, direktør og ejer af byggefirmaet Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S.

Richardt Thomsen vil gerne have et hus, der også viser noget af alt det virksomheden kan, når det handler om at bygge i en stil, der både er meget miljøvenlig, udstråler kvalitet og er konkurrencedygtig på prisen.

- Derfor bliver vores eget hus også en slags udstillingshus med et meget miljøvenligt og åbent miljø, hvor der f.eks. vil blive brugt en hel del glas, fortæller Richardt Thomsen.