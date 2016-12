BRØNDERSLEV: Sct. Georgs Gårdens fritidsklub i Brønderslev får nu et dyrehus.

Der er holdt rejsegilde på huset, der er på 50 kvadratmeter. det er tømrermester Allan Jensen, der opfører huset. Rejsegildet blev fejret med grillpølser, øl og sodavand.

I første omgang kommer der høns i huset, men senere kommer der også geder.

Hønsegården er overdækket af hensyn til den frygtede fugleinfluenza.

Leder af klubberne, Tine B. Kornum, fortæller om baggrunden for, at der skal være dyr i klubben:

- Vi har valgt at få dyr i klubben og bruge dyrene som pædagogisk læringsværktøj, da det har mange positive virkninger. Børnene lærer om dyrenes liv og adfærd. Samtidig giver samværet med dyr ekstra nærvær. Vi har besluttet at starte med høns og så senere få dværggeder.

- Dyr kan være et rigtig godt redskab i arbejdet med børn og unge, da det at passe dyr kan lære børn at drage omsorg og tage ansvar for et andet væsen og så styrker det ligeledes samarbejdsevnen, da det jo er en fælles opgave, som vi er flere om. Børnene får sanseoplevelser, læring og indsigt.

- Når børnene inkluderes i pasning og pleje af institutionens dyr, så giver det børnene en indsigt i dyrenes liv og adfærd og naturen, men de får også en indsigt i, hvad det kræver af os mennesker, når dyrene skal have ordentlige forhold og have det godt, fortæller Tine B. Kornum.

- Børnene lærer at omgås dyrene og efterhånden at aflæse deres adfærd. Det er en viden, som delvist kan overføres til forholdet mellem mennesker og dermed styrke børnenes evne til at danne relationer.

- Jeg tænker også, at arbejdet med dyrene er en god indgangsvinkel til en masse spændende samtaler. Hvis et dyr bliver sygt eller dør, er det naturligt at tage en snak om liv og død. Dyrene er i fokus og kommer til at fungerer som "det fælles tredje" og det skaber en åbning for dialog mellem barn og voksen.

- Jeg tror, at mange børn vil søge dyrene, da dyr kan give ro, tryghed og nærvær. De er umiddelbare og ukritiske og så giver de ubetinget kærlighed, tilføjer Tine B. Kornum.

- Hvis man har haft med dyr at gøre fra barnsben, så vænner man sig til at have et naturligt og umiddelbart forhold til dyr og så har man også nemmere ved at håndtere og afkode andre dyr. Vi har enkelte børn, der udtrykker, at de er bang for dyr. De børn skal ikke presses til at være sammen med dyrene, men derimod vil vi lade dem nærme sig dyrene i deres helt eget tempo. Det er utrolig vigtigt, at det både er på børnenes og dyrenes præmisser.

- Børnene skal lære, at dyrene ikke er legetøj men levende væsener, der kan komme til skade. Vi skal som voksne vise børnene, at dyrene ikke er farlige, hvis man er rolig og behandler dem ordentligt.

Huset er færdigt i løbet af nogle uger.

- Det bliver spændende, at vi får en masse dyr, siger Stine Baun Mortensen.

- Vi har fisk derhjemme, og her får vi en masse dyr, vi kan kæle for, fortæller Katrine Skjødt Neckelmann.