HJØRRING: Skallerup Seaside Resort slår dørene op til et nyt stort og toptunet fitnesscenter i skolernes vinterferie. Det nye center er indrettet på 400 kvadratmeter i to etager, og mens motionisterne trimmer kredsløb og muskler, kan de nyde udsigten over Vesterhavet.

Med det nye fitnesscenter har feriecenteret investeret fem mio. kroner, en af de største samlede investeringer, de har foretaget de seneste fem år.

- Der er mere og mere interesse for at bevæge sig i fritiden - også i ferien. Med det nye fitnesscenter får vi et tilbud, der er totalt tidssvarende, fortæller salgs- og marketingschef Mette Green Clausen.

- Når vi holder ferie, holder vi ikke ferie fra vores sport - tværtimod har vi god tid til at dyrke motion. Så det var et efterspurgt tilbud hos vores gæster.

Et nyt fitnesscenter har været på investeringsplanen gennem et par år.

- Men projektet har udviklet sig. Vi begyndte med et projekt til en halv mio. kroner og endte på fem mio. kroner, og vi er bare så tilfredse med det nye center. Det giver så meget mere værdi i forhold til vores gæster. Samtidig får vi udnyttet nogle kvadratmeter på en væsentlig bedre måde end tidligere, tilføjer Mette Green Clausen.

Naturen eget tv

Feriecenteret har haft et motionsrum i en halv snes år, men det var blevet utidssvarende. Med de nye lokaler går fitnesscenteret fra 50 til 400 kvadratmeter indrettet med helt nye motionsmaskiner og -redskaber. Et avanceret klima- og udluftningssystem sikrer god luftkvalitet og behagelig temperatur til motionisterne.

Et lokale bliver indrettet efter Loop-konceptet med maskiner til cirkeltræning, fortæller Mette Green Clausen. Fra træningslokalet er der vinduer til hallen.

- Lokalet skal være synligt og let tilgængeligt, så det henvender sig både til dem, der træner i forvejen, og til dem, der ikke dyrker motion, men bare godt kunne tænke sig at prøve maskinerne, mens de er på ferie. I ferien har man tid til at dyrke motion og til at prøve noget nyt, siger Mette Green Clausen.

I det tidligere squash-rum på første sal sikrer store vinduer den smukkeste havudsigt.

- Så vi har ikke behov for tv i vores løbebånd - her har vi naturens tv, smiler Mette Green Clausen.

Her får motionscykler, løbebånd og romaskiner plads.

I rummet ved siden af - ligeledes med udsigt til klitter og hav - kan gæsterne prøve kræfter med blandt andet håndvægte og kettlebells.

Indretningen af de nye faciliteter har krævet en del omrokeringer og et mindre nybyggeri i forbindelse med hallen.