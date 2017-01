KLOKKERHOLM: Alting har sin tid - og tiden var kommet til de gamle ahorntræer langs Bredkærsvej på Hellevad Kirkegård i Klokkerholm.

- Mange af træerne var desværre angrebet af råd og svamp og udgjorde en stor sikkerhedsrisiko, udtaler Henrik Jul Larsen, graver ved Hellevad Kirke, som nævner at de regner med at plante nye træer langs kirkediget.

Fældningen af sådanne træer krævede professionelt hjælp, da træerne måtte skoves gren for gren fra toppen, så opgaven blev lagt i hænderne på Jysk Skov & Natur ved Jens Harry Sørensen. Arbejdet forløb over to dage, hvor Bredkærsvej måtte lukkes, mens arbejdet stod på.

Nu er der meget åben langs Bredkærsvej, når man færdes forbi Hellevad Kirke.