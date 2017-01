FREDERIKSHAVN: De har gjort det før. Faktisk en gang om året i de sidste fire år: Kastet sig over nogle af byens bygninger og for et par timer givet byens indbyggere mulighed for at opleve dele af byens kulisse i et helt nyt lys.

Torsdag den 2. februar, gør de det igen, eventteknikerne fra EUC Nord.

I år kaster de sig over Siloen på havnen, Møllehuset, Krudttårnet, Kunstmuséet, skulpturen ved Flådestatioen og kanonerne på bakken ved Bangsbo Fort.

Lyssætningen kan ses fra kl. 19 - 21.

Arkitektonisk belysning

Det er eleverne fra Eventteknikeruddannelsens 3. årgang, med lysspeciale, der med inspiration fra deres underviser, Carl Koytu, arbejder med bygningerne.

Lysholdet består af 15 studerende, nu på et 10 ugers skoleophold på EUC-Nord, men i praktik over hele landet.

Arkitektonisk belysning indgår som en del af pensum på Eventteknikeruddannelsen. Derfor får frederikshavnere - og andre interesserede - denne lille unikke oplevelse.

120 lærlinge

Eventteknikeruddannelsen er en fireårig erhvervsuddannelse, udviklet på EUC-Nord Frederikshavn.

Uddannelsen har to specialer: Lydteknik og lysteknik. Uddannelsen blev godkendt i 2007, og siden 2011 har EUC-Nord leveret uddannede teknikere til hele den danske kultur- og underholdningsbranche.

Dags dato er 120 lærlinge tilknyttet uddannelsen i Frederikshavn.