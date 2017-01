NØRAGER: I denne uge har entreprenørmaskiner indledt arbejdet med at gøre det nedlagte tankanlæg i Bredgade 23 i Nørager klar til at åbne igen.

Det er Haahr Benzin, der nu har indgået en 10-årig lejeaftale af grunden med ejer Bjarne Thomsen fra Hvam syd for Aalestrup.

- Efter planen genåbner tankanlægget i uge 5 eller 6 og får navnet Oil! Tank & Go, og vi glæder os til at kunne tilbyde brændstof til de lokale kunder, oplyser Henrik Schøler, direktør hos Haahr Benzin med base i Vejle.

Håb om lokal opbakning

Som formand for bestyrelsen for Nørager Brugsforening, der i dag driver OK tankanlægget i Bredgade 34 som byens eneste byder Kaj Lundgaard nu Haahr Benzin velkommen til Nørager.

- Det er dejligt at der nu endelig sker noget med området omkring tankanlægget, der har været lukket ned og ligget øde hen i over fem år. Haahr Benzin er kendt for en hård prispolitik for deres brændstof, men jeg håber at vore kunder fortsat vil bakke op om vores lokalt forankrede OK tankanlæg. Det skal også ses i lyset af at vi ikke driver det som en overskudsforretning, men i stedet fordeler overskuddet til gavn for byen på forskellig vis. I fjor var det med OK´s sponsorstøtte til lokalsport tale om et beløb på omkring 300.000 kroner til en lang række foreninger, borgergrupper og klubber samt erhvervslivet. Vi har også bekostet anlægget af Bagerens Have nabo til tankanlægget, påpeger han og tilføjer:

- Så derfor håber jeg at der fremover vil være plads til begge tankanlæg i Nørager.

Selv interesse i overtagelse

Bestyrelsen for Nørager Brugsforening har ifølge Kaj Lundgaard selv været interesseret i at købe det lukkede tankanlæg i Bredgade 23.

- Vi har nemlig en stor interesse i at få etableret en vaskehal her i byen samt få etableret en dieselstander, hvor større firmabiler og lastbiler med og uden trailere fik mulighed for at tanke brændstof. Det kniber det nemlig i øjeblikket med for dem pladsmæssigt på vores nuværende Ok tankanlæg, men ejerens prisforlangende på over en mio. har været for dyrt for os, pointerer han.