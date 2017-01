TYSKLAND: To mænds nytårsfest på toppen af et bjerg i Bayern endte med evakuering, en stor brand og et slukningsarbejde med deltagelse af 100 brandfolk og flere helikoptere, rapporterer tyske medier.

Mændene på 32 år og 36 år var vandret op på toppen af Jochberg, der er omkring 1550 meter over havet. Kort efter midnat faldt den yngste 100 meter ned og brækkede sit ben.

Politiet mener, at de to mænd derpå tændte et bål for at få hjælp. Bålet udløste en brand, der futtede omkring 100 hektarer af.

Syv brandsluknings-helikoptere blev indsat for at slukke branden.

Slukningsarbejdet er ikke slut. Det kan vare flere dage, vurderede myndighederne mandag.

