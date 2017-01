NORDJYSKE Plus

Også akutlægehelikopterne måtte tre gange i luften under nytårsfejringen. Det kunne ikke lade sig gøre sidste år, hvor kraftig tåge holdt dem på jorden.

Dermed har det danske akutberedskab haft et mere travlt nytår sammenlignet med sidste år. I alt blev 1153 ambulancer, akutlægebiler og akutbiler sendt på vejene.

I alt blev næsten 100 mennesker udsat for en fyrværkeriskade.

Her blev der meldt om 75 skader forårsaget af fyrværkeri.

Dansk akutberedskab kom på arbejde, da knap 100 mennesker kom til skade under affyringen af nytårskrudtet

