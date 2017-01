BRØNDERSLEV: Brønderslev Kirkes nytårsfester torsdag og fredag er lagt i hænderne på kirkens egen musikertrio. Det er organist Lone Frederiksen, kirkemusiker Jens Nielsen samt kirkesanger/hornist Kim Harritsøe, der spiller nytåret ind.

- Vi glæder os til at høre dem, siger Else Hansen fra menighedsplejen, der lover, at Sognegården er pyntet festligt op i anledning af nytåret.