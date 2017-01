JERSLEV: - Hvis du allerede nu tænker på, at dit nytårsforsæt om at komme i form og gøre noget godt for kroppen og dit sind i 2017 er dødsdømt, før du nogensinde er kommet i gang? Så har du muligheden nu.

Sådan lyder opfordringen for Line Pølund fra Jerslev-Sterup Idrætsforenings gymnastikafdeling.

JSI Gymnastik har nemlig klar med nytårs yoga kur.

- Her er der mulighed for at give dit nytårsforsæt et spark i den rigtige retning - for at det kan lykkes.

Line Pølund understreger, at yoga er for alle. Derfor kan man tage veninde, søster, mor datter eller mand med. Arrangementet finder sted søndag 15. januar klokken 10 i SparV Hallen.

Deltagerne opfordres til at medbringe tøj, man kan bevæge sig i samt et tæppe eller en gymnastikmåtte. Klubben råder over nogle måtter.

Der er opvarmning ved Marilyn Neilson. Senere er der smidighed og styrketræning ved yoga- og pilates-instruktør Dyveke Gjedsig Nielsen fra Dyveke Yoga og Pilates. Der sluttes af med strækøvelser og afspænding.