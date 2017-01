ASAA: Nytåret skal fejres med manér, og det sker ofte i venners selskab og med god mad. I løbet af de senere år er det blevet meget populært at slippe for alt besværet med selv at stå i køkkenet og lave maden.

I stedet får man den leveret udefra fiks og færdig og lige til at sætte på bordet. Denne nye trend mærker man i høj grad i Møllehuset i Asaa, hvor der laves mad i den helt store stil.

- Vi laver 500-600 menuer, og vi er ved at have styr på det hele, fortalte Morten Thomsen fra Møllehuset, kort før de mange kunder kom for at hente deres bestillinger.

- Vi har også knoklet de sidste tre dage, fortsatte Mette Bundgaard, der sammen med Morten udgør værtsparret i Møllehuset.

- I dag startede vi kl. 6, og vi regner først med at kunne gå hjem efter kl. 17. Så er der heller ikke mere energi, så i aften spiser vi rester, sagde hun.

Mette Bundgaard og Morten Thomsen havde slidt, men det havde deres mange medarbejdere også.

- Vi er 15-16 stykker i disse dage, og det bliver til mange timer, men det er også spændende. Mange af vore kunder er heldigvis gengangere, men der kommer også nye til hvert år, så det er et marked, der vokser. Der kommer også hvert år nye udbydere til, så konkurrencen er stor.

- Det gælder om hele tiden at have de bedste menuer med alt det, kunderne gerne vil have. I år har vi således gratinerede østers på menukortet, og det er der mange, der vil have, fastslog Morten Thomsen.

Også hos Meny i Dronninglund var der travlt i delikatessen op til nytårsaften.

- Vi har haft stor efterspørgsel på vore menuer, men salget af smørrebrød er helt vildt, fortalte delikatesseleder Heidi Lerkenfelt.

- Smørrebrødet er nok mest til natmad, og det er meget populært, sagde hun.

Smørrebrød var også det helt store hit i SuperBrugsen.

- Det er en af vore travleste dage, fortalte delikatesseleder Anita Stokbro.

- Der er virkelig tryk på, sagde hun, mens hun smurte smørrebrød i lange baner.

- Stjerneskud og pålægskagemænd er også populære, så dem har vi lavet mange af, men der er styr på det, og det hele bliver færdigt, inden kunderne kommer for at hente det, føjede slagter Thomas Skov til.