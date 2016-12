Passagers bombetrussel får polsk fly til at sikkerhedslande

Du betaler ekstra for højere biler

Der var to distancer, 5 og 10 kilometer, at vælge mellem. Begge fulgte en rundstrækning på 2,5 kilometer, hvor der blev løbet gennem idrætshallerne på alle omgange.

NØRRESUNDBY: For niende gang inviterede Svømmeland til nytårsløb med start og mål ved Nørresundby Idrætscenter.

For niende gang blev der løbet nytårsløb ved Svømmeland

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies