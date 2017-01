LØGSTØR: De lokale jazz-elskere vil formentlig stadig kunne huske dem fra deres optræden på Kanaljazz-festivalen i sommeren 2015.

Lørdag 14. januar kommer de atter til Løgstør - Henning Munk & Plumperne. Denne gang for at spille op til nytårsjazzbal på Løgstør Badehotel, det tidligere Hotel du Nord.

Henning Munk & Plumperne har gennem en årrække været kendt for at levere swingende glad og medrivende jazzmusik til fester, arrangementer og festivaler i ind- og udland.

I spidsen for orkesteret står orkesterleder og saxofonist Henning Munk Plum.

Han bakkes op af banjospiller Björn Ekman, trombonespiller Mads Hyhne med Danmarks tredjelængste skæg, Marc Davis på kontrabas og Henning Toxværd på trommer.

Sammen har kvintetten indspillet fire cd’er - senest i foråret 2015 - og de lokale arrangører er ikke i tvivl om, at Henning Munk og Plumperne også nok skal forstå at få fyret op under årets nytårsjazzbal i Løgstør.

Som opvarmning til aftenens hovednavn sørger Kanaljazz-formand Jens Axelsen selv for hyggemusik til middagen sammen med makkeren Jørn Overgaard.