FREDERIKSHAVN: Rasmus Bjerg er solist ved Prinsens Musikkorps’ Nytårskoncert. Og publikum kan se frem til en koncert, hvor Rasmus Bjerg er meget mere end sjov. Han er nemlig også en dygtig sanger. Faktisk kunne hans karriere været gået i en retning med meget mere musik og meget mindre skuespil.

Rasmus Bjerg havde engang en drøm. En drøm om at blive operasanger. Det var dengang, hvor han som amatørskuespiller havde roller i operetter og musicals, og hvor folk roste hans stemme og sang og ikke hans skuespil og evne til at få folk til at grine.

- Så måske blev jeg skuespiller lidt i trods, siger han med et glimt i øjet.

- Heldigvis har jeg fået lov at synge en del de senere år i forbindelse med forskellige roller, og jeg nyder meget musik og sang, tilføjer han.

Søndag den 15. januar klokken 16.00 får publikum lejlighed til at opleve, at Rasmus Bjerg både kan synge og kender kunsten at få publikum til at grine og føle sig godt tilpas. Det sker, når han er solist ved Prinsens Musikkorps’ Nytårskoncert i Det Musiske Hus i Frederikshavn.