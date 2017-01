ØSTER HURUP: De cirka 100 mennesker, der var skabt plads til i salen i Øster Hurup Multihus, klappede stående taktfast, da historiens første nytårskoncert med Als og Øster Hurup kirkekor og Wienertrioen sluttede efter flere ekstranumre.

Leder af koret, organist Troels Kold oplyste, at man sikkert vil fortsætte den nystiftede tradition i større omgivelser, idrætshallen i huset - hvis publikum da finder det værd at komme igen, og den udtalelse blev mødt med klapsalver.

Det var et festligt skue både i salen og på scenen. Samtlige knap 40 kormedlemmer var trukket i festtøjet. Nytåret blev også fejret med champagnebrag og konfetti, der blev skudt af fra scenen ud over publikum.

I planlægningen af koncerten var koret i samarbejde med Multihuset og Event Øster Hurup usikker på, hvordan ville tage imod en sådan koncert. Derfor valgte man det mere beskedne lokale i det store hus. Men efter at adgangskortene blev udbudt i den lokale brugs, kunne man godt se, at man alligevel nok skulle have valgt den meget større hal.

Da var det imidlertid for sent at flytte, da der så også skulle lydanlæg til - men det kommer næste år.

Publikum kunne nynne og vugge med på mange af de melodier og sange, som koret og Wienertrioen fremførte. Man havde i programmet lagt sig tæt op ad de kendte tv-transmissioner nytårsdag fra Wien.

- De hundrede, der var så heldige at sikre sig adgangskort, blev således de eneste i verdenshistorien, der oplevede en gratis nytårskoncert i Øster Hurup. Sådan kan man jo skrive verdenshistorie på så mange måder, bemærker Troels Kold.