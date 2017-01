SÆBY: Musikkorps Sæby giver Nytårskoncert lørdag den 14. januar på Hotel Viking 20.00.

Årets solist er Sigurd Barret - som i øjeblikket rejser land og rige rundt med "Sigurds Danmarkshistorie".

Sigurd Barrett er født i Rødovre og opvokset i Viborg. Han spillede klaver første gang som toårig og skrev sine første børnesange som seksårig. Han havde sit første professionelle job som 12-årig i 1979, tog musisk studentereksamen på Viborg Katedralskole i 1985 og blev cand.phil. i musikvidenskab fra Aarhus Universitet i 1992 med speciale i russisk rock, der indbragte ham topkarakter.

I 1990’erne stiftede han latin-jazz-trioen "Trio de Janeiro" samt Leo Mathisen-orkesteret "Sigurd Barrett & The Cigars", og har med sine orkestre turneret i både Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Rusland, Brasilien og Argentina. Han udviklede det crazy-komiske entertaintment-show "Sigurd Barrett Piano Show" - en slags moderne og rytmisk pendant til Victor Borges shows - som førte til flere tusind live-job på festivaler, og kongresser i ind- og udland.

For Musikkorps Sæby og andre er det et glædeligt gensyn, fordi Sigurd Barret også var solist for ti år siden.

Billetter kan købes hos Hotel Viking 98 46 17 00.