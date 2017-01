HJØRRING: Der var rekord-deltagelse på 270 erhvervsfolk og lokalpolitikere, da Erhverv Hjørring torsdag holdt nytårskur på Oceanariet i Hirtshals.

Aftenens højdepunkt kom sidst på programmet. Det var iværksætteren Jesper Buch - manden bag den internationale internet-forretning Just Eat.

Alene på scenen uden back up af andet end en mikrofon fastholdt han tilhørerne i en times intens, men også humoristisk beretning om, hvordan han har arbejdet sig frem til en position som succesrig serie-iværksætter.

At arbejde sig frem, var et nøglebegreb i Jesper Buchs indlæg. Hans erfaring er, at der ikke er nogen genvej til succes som iværksætter. Uanset hvor god en idé man har fået, så kommer succesen kun, hvis man er villig til i en årrække at knokle 80 timer om ugen og have virksomheden som første prioritet i forhold til både familie og omgangskreds.

Nytårskuren blev indledt med indlæg om Erhvervs Hjørrings aktiviteter i det kommende år.

Her kunne Erhverv Hjørrings bestyrelsesformand, advokat Henrik Willadsen, afsløre, at året byder på endnu en nyskabelse - nemlig et stafetløb for firmahold på 4 deltagere, der hver skal løbe fem kilometer med udgangspunkt i Folkeparken i Hjørring.

Erhverv Hjørring samarbejder med LIUF og Havstrygerne om arrangementet, der vil finde sted sidst på foråret.

Borgmesterens nytårstale er en fast tradition på nytårskuren. I år talte Arne Boelt primært ud fra begrebet "samskabelse". Det vil sige virkeliggørelse af projekter i samarbejde mellem flere aktører som f. eks. kommunen, virksomheder og foreninger.

Arne Boelt fremhævede det nye Vendsyssel Teater som et meget synligt eksempel på dette.