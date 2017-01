FARSØ: Erhverv Væksthimmerland (tidligere Himmerlands Udviklingsråd) inviterede mandag til nytårskur hos liftvirksomheden Time Export i Farsø.

Det skete med oplæg fra både skatteminister og borgmester.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V), der selv er fra Løgstør, åbnede arrangementet med et oplæg, der appellerede til lokale virksomheder og politikere i Vesthimmerland om at blive bedre til at stå sammen - og til i højere grad selv at starte initiativer op i stedet for at afvente udspil fra Christiansborg.

Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Knud Kristensen (K), afløste skatteministeren på talerstolen og redegjorde for både afsluttede og planlagte kommunale projekter i Vesthimmerlands Kommune.

Begge talere kom ind på Vesthimmerlands Kommunes meget medieomtalte projekt med selvkørende biler og nævnte dette som et glimrende eksempel på positiv branding af kommunen.

Vesthimmerlands Kommune har med Fonden Autonomous lagt billet ind på at blive forsøgskommune for det første pilotprojekt med selvkørende biler i Danmark. Projektet afventer grønt lys fra Christiansborg, hvor et lovforslag, der gør det muligt at indsætte selvkørende busser på afgrænsede strækninger, afventer afstemning.

Erhverv Væksthimmerlands nytårskur blev rundet af med en præsentation af værten for arrangementet, liftvirksomheden Time Export, der fra Farsø producerer bilmonterede personlifte brugt til servicering af gadelys.

Per Cæsar Torp, direktør for Time Export, redegjorde for virksomhedens historie, hvorefter Kim Bach Jensen, direktør for det danske datterselskab Time Danmark, kommentere på virksomhedens fremtidsudsigter i lyset af bl.a. Brexit og valutasvingninger.

Arrangementet sluttede med en virksomhedsrundvisning for en del af de knap 70 fremmødte fra erhvervsforeningen.