DRONNINGLUND: En Nytårskur markerer som regel en overgang til et nyt år, men Nytårskuren på Dronninglund Slot gjorde mere end det. Det var ikke blot en markering af overgangen fra 2016 til 2017. Det var markeringen af starten på en ny periode i slottets historie - også fordi det åbenbart er en ny tradition, man har indledt.

Den nye formand

Det fremgik også af den velkomsttale, som formanden for fondsbestyrelsen, Carl Chr. Pedersen, holdt. Den var befriende ærlig og ubesmykket. Carl Chr. Pedersen startede med at erindre om, at det parløb, som forholdet mellem byen Dronninglund og slottet helt naturligt lægger op til, har været så godt som ikkeeksisterende. Det var tydeligt at se, at de til lejligheden indbudte var et repræsentativt udsnit af Dronninglunds erhvervsliv, handel, foreningsliv og institutioner, som kan være med til at ændre dette.

Brun sæbe

- Vi har brugt rigtigt meget brun sæbe, sagde formanden med et stort smil, og da han senere blev bedt om at uddybe den kryptiske udtalelse, så svarede han rimeligt konkret således:

- Der trængte ganske uhyggeligt meget til den rigtigt store hovedrengøring overalt her på stedet, og det har vi så gjort. Med "vi" mente han et rengøringshold under ledelse af den midlertidige slotschef, Lasse Rosenberg og hans hustru.

Bestyrelsens intentioner

Godt værtskab i meget bred forstand, satsning på lokale råvarer, flere restaurantbesøg og flere møder og konferencer blev nævnt som midler til at få Dronninglund Slot på landkortet. De eminente fortidige rammer vil være et godt udgangspunkt for en spændende fremtid. - Vi ønsker at være sikkert forankret i det lokale og samtidig tiltrække mange gæster udefra, sluttede den nye formand.

Det historiske indslag

Runa Christensen, som gennem flere år har været en meget benyttet guide på historiske ture rundt på slottet, gav en hurtig gennemgang af de mest markante ejere af slottet, og da seancen jo foregik i Dronningesalen nævnte hun Chr. V’s dronning Charlotte Amalie, som ejede slottet 1690-1714, og som ændrede slottets navn fra Hundslund til Dronninglund. Runa Christensen uddyber i øvrigt sin beretning om kongelige, adelige og borgerlige ejere af slottet ved to arrangementer i Jyske Aas Kulturcafé på Hovedgaarden - lige nordvest for Dronninglund Slot. Det er på to torsdage, 9. og 23. februar.

Familien Høgsbro

Den lidt nye historie tog en af slottets faste beboere, Marie Høgsbro, sig af. Hendes far, sagfører Harald Høgsbro og hans hustru Marie Elisabet Høgsbro, købte i 1951 slottet, som var i en elendig forfatning og ligefrem skreg på vedligeholdelse.

Marie Høgsbro, som er tidligere forstander for Julemærkehjemmet ved Hobro, var tre år, da familien rykkede ind på Dronninglund Slot, og hun berettede om en dejlig barndom i usædvanlige rammer.

Da ejerskabet af slottet blev overdraget til en fond, sikredes Høgsbro-familien en passende bolig på første sal (lige ved siden af hvor Nytårskuren blev afholdt), og her bor i dag Marie Høgsbro og hendes mand.

- Trods den korte tid, der er gået siden skiftet i ledelsen, så kan jeg mærke, at der er sket noget her på slottet, sagde Marie Høgsbro, mens hun viste rundt i nogle nyindrettede lokaler på første sal.

Hun må også være den helt rigtige til at kunne mærke, at der er sket noget, for som hun sagde i sin beretning:

- For mig er slottet fyldt med følelser!