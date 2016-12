Stor interesse for Hjallerup Rideklubs intro-kurser

Brasiliansk politi mistænker kone for drab på ambassadør

Hvis man er én af dem, så kan man finde traveskoene frem, tag familien og naboen med til en dejlig 3 eller 5 km gåtur på Hjertestien. Der er ingen tilmelding, så man skal bare møde bare op ved Skovkiosken, Slotsgade 9 i Dronninglund. Det er gratis at deltage. Efter turen serverer Hjerteforeningen varm kakao.

- Et nyt og frisk år får mange til at kigge de gamle vaner efter i sømmene og vælge en sundere livsstil, fortæller næstformand i Hjerteforeningen Brønderslev, Kirsten Møller Jensen.

DRONNINGLUND: Næppe er fyrværkeri og raketter fløjet over himlen ved årets sidste fest, før Hjerteforeningen står parat med det nye års første gåtur. Det sker søndag 1. januar kl. 10. Her kan man få den sidste rest af champagnen og kransekagen ud af kroppen.

Man skal bare møde op her ved Skovkiosken i Dronninglund søndag den 1. januar kl. 10, hvis man vil med på en rask spadseretur på Eventyrstien. Foto: Jørgen Ingvardsen

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies