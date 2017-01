BRØNDERSLEV: Søndag 22. januar kl. 10 viser BASbio operaen "L’Amour de Loin" (Kærlighed på Afstand). Den er komponeret af finske Kaija Saariaho. Hun fik sonningprisen i 2011. Operaen havde premiere i Salzburg i 2000, og den har siden vundet mange priser.

Operaen bygger på en fransk fortælling om den unge trubadur Jaufré Rudel, der levede i det 12. århundrede. Han er livstræt og savner en kvinde, han kan elske. Han møder en pilgrim, der i Tripoli har mødt Clémence, der er den helt rigtige kvinde for Jaufré. Han bliver på beskrivelsen dybt forelsket i hende. Pilgrimmen tager tilbage til Tripoli og fortæller Clémence om hendes fjerne elsker, og hun bliver også fjernforelsket i ham. Jaufré beslutter sig for at møde Clémence, men rejsen er så hård ved ham, at da han endelig når frem, er han døende.

Saariahos musikstil er karakteriseret som musik, der ’vibrerer i farver’, og hun bruger den i operaen til at fremstille karakterernes inderste følelser.