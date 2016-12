KØBENHAVN: De økologiske mejerier Øllingegaard og Naturmælk slår sig sammen.

De to mejerier fortæller i en pressemeddelelse, at de samler aktiviteterne under navnet "De Økologiske Mejerier".

Det sker "for at fremtidssikre lokale økologiske mejeriprodukter til det danske marked og de danske forbrugere", hedder det i meddelelsen.

Mejerierne fortsætter som to selvstændige enheder med egne produktioner og brands, men med en fælles ledelse.

Naturmælks mejerichef, Leif Friis Jørgensen, skal fremover stå i spidsen for det fælles selskab.

- Det er glædeligt, at fremtidige ønskelige krav til optimering af økologikravene nu kan sikres via fusionen med Naturmælk, siger advokat Knud Foldschack på vegne af Solhvervfonden, der i mere end 25 år har ejet Øllingegaard.

Naturmælk blev stiftet i 1994 og har sit udgangspunkt i Sønderjylland, men også gårde på Fyn er blandt de 34 andelshavere, der leverer mælk til mejeriet.

Øllingegaard ligger ved Skævinge nær Hillerød og får mælk fra 11 landbrug på Sjælland.

Cirka en tredjedel af al mælk, der drikkes i Danmark, er økologisk. Den økologiske mælkeproduktion udgør dog kun 10 procent af den samlede produktion herhjemme.

Afregningspriserne for økologisk mælk ligger højere end for almindelig mælk. Til gengæld er der særlige krav til blandt andet stalde, trivsel og foder.

Arla er den klart største producent af økologisk mælk herhjemme. Foruden Naturmælk og Øllingegaard er Thise Mejeri også 100 procent økologisk.

Fusionen træder allerede i kraft ved årsskiftet./ritzau/