BRØNDERSLEV: 78 unge og ledere fra Brønderslev Ungdomsskole drog fredag eftermiddag på skitur til Zell am See i Østrig.

Klokken 13 satte to busser kursen mod Østrig, og allerede lørdag fra morgenstunden venter de østrigske skiløjper. Det er efterhånden en mangeårig tradition, at ungdomsskolen arrangerer tur.

Eleverne måtte lige droppe et par timer i skolen, for at komme med. Og et kemiforsøg skulle for nogens vedkommende lige afvikles.

Næsten alle forældre var mødt op for at tage afsked med børnene.

For Janne Jacobsen var det anden gang, hun skulle sende et barn til Østrig. Denne gang var det Nikolai. For fire år siden var det datteren Ida.

- Nikolai har glædet sig helt vildt til turen. Ikke mindst på baggrund af de oplevelser, Ida har haft.

Ida elsker stadig at stå på ski.