SÆBY: Et af Sæbys gamle firmaer lukker - men genopstår på havnen.

Firmaet Søren Jensen blev stiftet i 1948 og har altid haft adresse i Krystalgade 6 i Sæby.

I 1985 kom Søren Jensens søn - Ole Rørbæk Jensen - ind i el- og radiofirmaet og har drevet det siden.

Firmaet voksede kraftigt gennem 60’erne og 70’erne og havde afdelinger i både Dronninglund og Frederikshavn.

Men nu er det slut.

Ole Rørbæk har solgt firmaet til Lars Andersen, der ejer Sæby El A/S på havnen. Her råder han over 20 ansatte.

Med andre ord:

Forretningen i Krystalgade lukker, men firmaet og navnet "Søren Jensen" drives videre i Lars Andersens forretning.

Nu glæder 66-årige Ole Rørbæk sig til - sammen med sin kone Birthe - at få mere tid til at rejse og få mere tid til børn og børnebørn i Viborg. Og eftersom Ole Rørbæk genopstiller som en af socialdemokraternes repræsentanter i byrådet, så bliver der også mere tid til at kæmpe for mærkesagerne.

I den forbindelse er vigtigt at slå fast, at Birthe og Ole bliver boende i Sæby.

Lars Andersen er glad for, at han får mulighed for at overtage en række trofaste kunder.

- Man kan sige, at der er tale om en fusion af de to firmaer. Søren Jensen er jo et kendt og godt navn i Sæby og er derfor et godt brand, siger Lars Andersen, som derfor vil indskrive "Søren Jensen" i sit firmanavn.

Overdragelsen sker 1. marts.