Afbrydelsen skønnes at have varet en halv time.

Derfra forlyder det dog, at strømforsyningen på nuværende tidspunkt - klokken 19 - er genoprettet.

Det præcise omfang og årsagen kendes ikke, og det er heller ikke lykkedes at få en forklaring fra Eniig/Himmerlands Elforsyning.

At dømme ud fra meldingerne er Løgstør og Nibe aldeles mørkelagt, og strømafbrydelsen rækker tilsyneladende længere syd på ned til Farsø.

