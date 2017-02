BRØNDERSLEV: Planerne om at etablere en privatskole i Brønderslev kom tirsdag aften et godt skridt videre. Der var fra de omkring 25 fremmødte til et borgermøde opbakning til planerne, og deltagerne kunne fortælle, at der er flere forældre, der er interesseret, men var forhindret i at deltage.

Planerne om en privatskole er ifølge initiativtager Brian Lentz opstået i efteråret på baggrund af de besparelser, der gang på gang har ramt folkeskolen.

De fremmødte arbejdede i grupper omkring ønskerne til den kommende privatskole.

Flere forældre mener, at en privatskole med 100 elever er et realistisk mål. Det er endnu uvist, hvor mange årgange skolen skal have. Men nogle forældre mener, at der skal satses på fra 0. til 3. klasse, mens andre mener, at mellemtrinet, 4.-6. klasse også skal med fra begyndelsen.

Først efter tirsdagens møde kan arbejdet med at finde lokaler komme i gang. Ifølge initiativgruppen er der flere muligheder i spil. Målet er, at forældre skal bistå med indretning af skolen. Noget af det forældre pegede på, er ordentlige rammer som kontrast til de nedslidte folkeskoler i byen.

Helle Bo Pedersen fra initiativgruppen oplyser, at 1. august er dato for anmeldelse af skolen, der ventes at åbne til august 2018.

1. august skal indbetales 10.000 kr. og 1. februar 20.000 kr. Desuden skal foreningen have en kassekredit på ca. 500.000 kr.

Økonomiske rådgivere mener ikke, at det er et problem at rejse kapitalen.

Kravet til en privatskole er 14 børn første år, 24 andet år og 32 tredje år. Forældre-gruppen mener ikke, at det bliver et problem.

Der var allerede på mødet forældre, der var klar til at melde deres børn ind.