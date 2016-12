- Hvis alt går vel, kan jeg begynde at være med i træningen på vores træningslejr. Det så bedre ud med knæet, da jeg blev åbnet op, end det havde gjort på scanningerne, så det er positivt, siger angriberen.

Det betyder samtidig, at Thomas Enevoldsens optakt til forårssæsonen bliver forsinket ligesom den var det til den netop overståede efterårssæson.

- Det er ikke noget større indgreb, men blot noget arvæv, som jeg har fået fjernet omkring menisken, da det har været med til at give problemer i knæet, siger Thomas Enevoldsen til AaB’s hjemmeside.

Problemerne har forfulgt angriberen i løbet af sæsonen, men nu har Thomas Enevoldsen været på operationsbordet for at blive skaden kvit.

Thomas Enevoldsen har i løbet af efteråret været plaget af et springerknæ. Arkivfoto: Martin Damgård

