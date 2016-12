HELE LANDET: Forsinkelser og kø i forbindelse med uheld på motorvejen kan være både træls og dyrt for både civile bilister og vognmænd.

Som det er nu, har Rigspolitiet og Vejdirektoratet nemlig separate aftaler med de entreprenører, der skal bjærge havarerede køretøjer og rydde op efter uheld.

Det bliver dog lavet i løbet af de næste par år, da chef for trafikledelsesområdet Charlotte Vithen kan fortælle, at politiet og direktoratet nu sender arbejdet i fælles udbud.

Kø koster 725 kroner i timen

- Det handler om, at vi gerne vil lave en synergieffekt, når det kommer til vores materiel. Ved at have aftale med samme entreprenør, kan vi forhåbentlig ensrette vores procedurer, siger Charlotte Vithen.

Tilbage i juli satte Rigspolitiet og Vejdirektoratet sig ned med Dansk Industri og Dansk Erhverv, fordi de sidstnævnte gerne vil have effektiviseret oprydningen.

Det koster nemlig minimum 725 kroner i timen for vognmændene, når en lastbil holder i kø.

Kommer slut 2016

Til mødet besluttede man at se på, om et fælles udbud kunne være rentabelt, og det mener man altså, det er.

- Forhåbentligt kan det fælles udbud og den større volumen forbedre prisen, så vi får råd til endnu mere materiel, siger Charlotte Vithen.

Aftalen kommer i udbud i slutningen af 2016.

Rigspolitiets nuværende aftale udløber i 2017, mens Vejdirektoratets udløber i 2018.