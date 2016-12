HJALLERUP: Efteråret 2016 har været imponerende godt for bordtennisklubben i Hjallerup. Førsteholdet i serie 3 er rykket op i serie 2, og til jysk mesterskab blev det til sølv for holdet.

Førsteholdet var så suverænt i serie 3, at førstepladsen blev sikret med maksimumpoint og en score på 50-10. Desuden placerede holdets spillere, Martin Kristensen, Christian Rindom og Henrik Østergaard, sig på de tre første pladser, når der tælles individuelle kampe i turneringen.

Førstepladsen gav ret til at spille om det jyske mesterskab mod de øvrige rækkevindere i Jylland. Her kom holdet i finalen, hvor holdet var så tæt på guldet, som man kan komme.

- Vi er meget stolte over den flotte præstation, udtaler klubbens formand, Knud Erik Hansen.

- I løbet af året har vi også set en fremgang i medlemstallet. Bl.a. har vi et hold, der består af piger og drenge helt ned til 7 år. Det er godt at begynde tidligt i bordtennis. Klubbens hold træner hver tirsdag og torsdag i Hjallerup Idrætscenter fra kl. 17.30 til kl. 20.30. Man er meget velkommen til at komme forbi og se, hvad det går ud på, slutter Knud Erik Hansen.