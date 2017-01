BRØNDERSLEV: Efter næsten 20 år har Jan Kjølby opsagt sin stilling som chefoptiker hos Profil Optik i Brønderslev, for at få foden under egen disk. Han åbner omkring 1. marts Algade Optik på adressen Algade 76.

- Jeg har valgt at åbne en ny lokal optikerbutik med fokus på faglighed, ærlige priser, spændende udvalg af briller, kontaktlinser samt ikke mindst service i topklasse, fortæller Jan Kjølby til NORDJYSKE. Vi bliver et team på tre til at begynde med. Vi har mange års erfaring imellem os, hvilket giver det bedste udgangspunkt, for at finde den rigtige synsløsning til vore kunder.

Jan Kjølby er uddannet hos Synoptik i Aalborg, hvor han var i 10 år. I 1997 rykkede han nord på til Brønderslev. Han var først medarbejder og senere medindehaver sammen med Palle og Bodil Jespersen.

- i 2007 valgte vi at sælge butikken, da en kapitalkæde bød på hele Profil Optik- kæden.

- Siden 2007 har jeg været ansat som chefoptiker. Profil optik er senere blevet solgt igen, og er nu en del af et nordisk samarbejde med 550 butikker. det har betydet en retning, som jeg har svært ved at se mig selv i. Det, der driver mig og gør, at jeg går glad på arbejde, er netop, at jeg selv har ansvar og indflydelse på butikkens daglige drift. Det er baggrunden for, at jeg har valgt at blive selvstændige igen.

Jan Kjølby indrømmer, at den næste tid bliver travl og spændende. Men han er parat til de nye udfordringer.

- Der skal indrettes en flot butik og købes det nyeste og bedste udstyr, så vi kan tilbyde kunderne en grundig øjenundersøgelse.

Jan Kjølby er netop nu på udkig efter nye, smarte brillemærker.

- Der er masser af leverandører, vi kan trække på, og vi glæder os til at præsentere nye, moderne brillemærker. Butikken vil udover briller og solbriller, naturligvis også være leveringsdygtig i de bedste kontaktlinser på markedet, fortæller Jan Kjølby, der har flere kurser omkring kontaktlinser og hjælp til svagtseende.

- Jeg håber, at kunderne vil tage godt imod den "gamle" lokale optiker i nye omgivelser, siger Jan Kjølby med et smil. Jeg glæder mig til at slå dørene op til en nyindrettet og fuldt moderniseret forretning i Algade.