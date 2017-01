HOBRO: Mange af egnens unge står i de kommende uger overfor at skulle vælge ungdomsuddannelse.

På den baggrund inviterer Mariagerfjord Gymnasium lørdag 14. januar til orienteringsmøde for potentielle elever og deres forældre.

I forbindelse med arrangementet vil særligt interesserede kunne opleve skolen, finde information om gymnasiets uddannelser og få afklaret de sidste spørgsmål inden det endelige uddannelsesvalg.

Desuden giver holdet bag årets musical "Saligia" en smagsprøve på forestillingen, der får premiere i uge 3.

- Vi går et spændende forår i møde, hvor vi for alvor tager fat på at implementere den nye gymnasiereform.

- Der er endnu en række ukendte detaljer, som vi først kender, når reformen bliver rullet ud. Derfor vil jeg også gerne opfordre til, at kommende elever holder øje med gymnasiets hjemmeside, som løbende bliver opdateret, bemærker rektor Jette Engelbreth.

Som noget nyt skal kommende stx- og htx-elever ikke vælge studieretning, inden de begynder i gymnasiet. I stedet starter eleverne på et fælles grundforløb for henholdsvis stx og htx, inden de efter tre måneder skal vælge studieretning.

Gymnasiereformen indebærer også, at hf-uddannelsen i endnu højere grad end hidtil bliver målrettet mod erhvervsakademi- og professionsbachelor-uddannelser. Blandt andet skal hf-eleverne have tre projekt- og praktikforløb, der hjælper dem med at afklare, hvad de vil bruge deres eksamen til.